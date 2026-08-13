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Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 14 de agosto
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A portuguesa medalha de bronze nos Europeus de Atletismo é o grande destaque do DN Sport desta semana:
Fatoumata Diallo: “Quero uma medalha nos Jogos Olímpicos”
Aos 26 anos, a portuguesa fez história nos Europeus de Birmingham ao conquistar a medalha de bronze nos 400 metros barreiras e estabelecer um novo Recorde Nacional, com 53,55 segundos. Ao DN, fala das lágrimas depois da final, dos sacrifícios e de um sonho que não esconde: conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos.
Mas também não esquecer:
Agate de Sousa, a atleta que “odeia perder”, vai à procura do seu salto de ouro
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Veja a "primeira" - e os restante destaques - em detalhe: