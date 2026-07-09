Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 10 de julho

Jorge Jesus é o grande destaque do DN Sport desta semana:16 equipas depois é a vez de Portugal. Que armas tem o selecionador para o novo ciclo?Jesus é apresentado esta sexta-feira como novo selecionador nacional, assinando contrato até 2030 e cumprindo assim o sonho de orientar Portugal, após uma carreira de quase quatro décadas à frente de clubes - da estreia no Amora ao título de Campeão Saudita pelo Al Nassr, foram ao todo 16 equipas. A primeira convocatória acontece já em setembro, abrindo assim um ciclo competitivo que vai incluir Liga das Nações, Euro 2028 e Mundial 2030. O DN analisa os diferente setores da equipa nacional e projeta o que pode ser a seleção de ‘JJ’.Destaque ainda para, no automobilismo..O brilho de Antonelli e o regresso de Hamilton não calam as críticas: assim vai a Fórmula 1 em 2026E de volta ao futebol...Mundial 2026: Orjan Nyland. O norueguês que virou pesadelo do Brasil procura trabalhoSporting: Leões perdem capitão. Hjulmand sai por 40 milhões para o Atlético de MadridDescarregue o suplemento na íntegra no link abaixo:.Veja a "primeira" em detalhe: