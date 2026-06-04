Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 05 de junho

O destaque não poderia ser outro: o Mundial 2026. Na antecâmara do arranque do torneio, o Diário de Notícias ouviu os testemunhos de quatro antigos mundialistas: António Simões (1966), Augusto Inácio (1986), Jorge Andrade (2002) e Beto Pimparel (2010, 2014 e 2018). Que peso tem o primeiro jogo? A ambição ao local das partidas ainda é fator chave? E o que esperar da equipa de Roberto Martínez? Falam as vozes da experiência.Na foto em destaque, Ronaldo, na estreia de Portugal no Mundial de 2018, na Rússia. Ronaldo arrancou uma prestação histórica: fez os três golos no empate frente à Espanha.Outros temas:- Entrevista a Mário Aníbal: o valor dos prémios, o reconhecimento, a desconfiança e o treino de novo e antigos campeões. O Sr. Decalto segue destemido.- Do pioneiro Maboang aos haitianos do Vizela. Quando a II Liga portuguesa dá jogadores ao Mundial.- Novo capital financeiro que entra no futebol ajuda sobretudo os clubes das capitais?.Descarregue abaixo o suplemento de Desporto do Diário de Notícias desta semana..Veja a página ao detalhe: