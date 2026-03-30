Leia aqui o DN desta terça-feira, 31 de março

"IPO do Porto não paga subsídio do Estado a quem faz colheita e transplante de órgãos" é a manchete do DN desta terça-feira, 30 de março.Denúncia é do Sindicato dos Médicos do Norte e já seguiu para a Inspeção da Saúde, Direção Executiva e tutela para ser investigada. Em causa estarão verbas em falta desde 2001, quando lei que atribuiu tal subsídio foi aprovada. Sindicato vai exigir, pelo menos, 12 milhões de euros dos últimos cinco anos. IPO do Porto garante que cumpriu a lei.No destaque fotográfico, a partida da 'Artemis II' rumo à Lua. Descarregue neste link abaixo a versão completa do DN.Outros destaquesCultura: Claudia Cardinale, uma atriz do povo e da aristocraciaDesporto: Liga Meo Surf recebe os melhores portugueses na FigueiraHabitação: Mais de um quinto dos créditos com garantia pública têm risco elevadoJustiça: Afinal, quando é que, para o MP, há crime de discriminação racial?Política: Francisco César. "Não são as pessoas que têm que mudar, éoPS quetem de se adaptar'"Guerra: Nevrálgica paraa economia do Irão, ilha de Kharg está na mira de TrumpVeja a capa do DN ao detalhe: