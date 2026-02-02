Leia aqui o DN desta terça-feira, 3 de fevereiro

Seguradoras pedem ao Governo seguros obrigatórios para tempestade. Esta é a manchete da edição desta terça-feira, 3 de fevereiro, do Diário de Notícias, que dedica seis páginas às consequências do mau tempo em Portugal.Algumas seguradoras já estão a pagar indemnizações das últimas tempestades. Mas a associação do setor lembra que maioria dos danos não estão cobertos. Por isso exorta Governo a decidir sobre Fundo de Catástrofes e seguros obrigatórios para riscos climáticos.Descarregue no link abaixo esta edição do DN:.No destaque fotográfico ainda as consequências da depressão Kristin, com uma reportagem DN: Como nos filmes mas sem ficção. Como funciona o Comando Nacional da Proteção Civil.Conheça ainda Paulo Fernandes, o líder da Estrutura de Missão para a recuperação das zonas afetadas. “O tipo que não deixa ninguém para trás.” Outros temas:Orçamento. Despesa com medicamentos para idosos do CSI aumenta 100% União Europeia. Seguro vem reforçar peso da esquerda, Ventura seria caso inéditoJustiça. Caso Epstein faz baixas no Reino Unido, mas nos EUA não há planos para acusaçõesNova Presidente. Laura Fernández promete “3.ª república” na Costa RicaGrammys marcados por críticas ao ICE e retaliação de Trump, que vê estes prémios como “intragáveis”Comédia. A contagiante balbúrdia de Mel Brooks