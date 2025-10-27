Leia aqui o DN desta terça-feira, 28 de outubro

Quase um milhão de utentes, mais 25%, à espera da primeira consulta. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira, 28 de outubro.Avaliação da Entidade Reguladora da Saúde às listas de espera do SNS até junho de 2025 indica que hospitais realizaram mais consultas e mais cirurgias, mas havia mais utentes em espera e fora do tempo máximo regulamentar. Em oncologia 71,1% das situações em espera já tinham ultrapassado este prazo, em cardiologia 87,4%.Descarregue a edição eletrónica do DN no link abaixo:.No destaque fotográfico o encontro entre o presidente dos EUA e Naruhito, o imperador do Japão. Líderes asiáticos elogiam Trump, o “pacificador”, a meio de tensão nos EUA.Outros temas:- Defesa. Há mais um candidato para substituir os caças F16 em Portugal: o Eurofighter da Airbus - Orçamento. Margem do OE “é muito curta”, não há extra nas pensões baixas, mas salário mínimo aumenta- Lisboa. O jovem liberal que ganhou ao PS em Campolide ao fim de 16 anos. “Não era fácil”- Global Summit. Rangel: Governo olha para “cooperativismo como uma afirmação da sociedade civil”- Benfica. Voto de Diogo Manteigas é para Noronha Lopes, mas Vieira mantém-se neutro na 2.ª volta- Cinema. Olhares do Mediterrâneo, o festival da resistência feminina- Economia. Philippe Tibi: “A revolução industrial é uma domesticação da força mecânica; a IA é uma domesticação da força cognitiva”