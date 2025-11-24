Leia aqui o DN desta terça-feira, 25 de novembro

Uma medida ambiental faz manchete do DN desta terça-feira:Latas e garrafas vão pagar depósito a partir de abrilConsumidores podem obter reembolso nas mais de 2500 máquinas automáticas ou 8 mil pontos de recolha manual. É uma imposição comunitária que visa aumentar a circularidade de materiais reciclados, em que Portugal tem o terceiro pior desempenho da UE.Na foto principal, um caso de Justiça:Sexo violento deixou jovem de 16 anos em risco de vida. Tribunal não viu violaçãoE ainda se sublinha: GNR regista cada vez mais tráfico na costa. Mas contrato de vigilância está prestes a caducar e não há novo concurso lançadoDescarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: