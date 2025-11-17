Leia aqui o DN desta terça-feira, 18 de novembro

PJ já deteve este ano 24 condenados e procurados pela Justiça brasileira. Esta é a manchete da edição desta terça-feira, 18 de novembro, do Diário de Notícias.Ygor Zago, o “Hulk”, alegado cabecilha do Primeiro Comando da Capital detido esta semana em Cascais, pode ser só mais um “entre as centenas” de criminosos condenados no Brasil foragidos em Portugal. PJ garante que “está atenta ao fenómeno”. Descarregue no link abaixo a edição eletrónica completa: .Outros destaques:- Previsões. Bruxelas reconhece pressão máxima nos preços das casas em Portugal- Simon Sebag Montefiore: “Putin está a canalizar tanto o poder Romanov como o soviético para um novo paradigma de Estado russo e glória”- Saúde. Ministra garante que Linha SNS24 está a ser reforçada e que não há falta de vacinas para a gripe- Marisa Matias: “Pureza faz alternativas dentro e fora do Bloco”- Media. Governo avança com pagamento de 2,3 milhões para a saída de 38 trabalhadores da RTP- Regresso. Defesa, Energia e acordos de Abraão (mas não Khashoggi) na agenda de MBS na Casa Branca- Presidenciais. Candidato de extrema-direita parte como favorito à 2.ª volta no Chile- Entrevista a João Tordo: “Sou dez vezes o escritor que era quando comecei”- Orçamento. Do IVA às apostas. Partidos apresentam 29 propostas de alteração no Desporto