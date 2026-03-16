Leia aqui o DN desta terça-feira, 17 de março

Lisboa é das capitais com preços mais elevados nos transportes públicos em relação ao rendimentoA manchete do DN desta terça-feira é dedicada a um comparativo. Entre as capitais dos 27 Estados-membros, Lisboa tem dos transportes que mais pesam no bolso dos viajantes. Luxemburgo ganha com gratuitidade total.Já a foto principal vai para o cinema:Os Óscares americanos tiveram derivações norueguesas e russas Grande destaque ainda para a Saúde:ULS Lisboa Ocidental exige nacionalidade portuguesa em concursos de recrutamento. Prática “é ilegal”, dizem advogadosO concurso para constituição de reserva de recrutamento de enfermeiros da Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, de fevereiro deste ano, apresenta uma ilegalidade nos requisitos de admissão ao solicitar o requisito da nacionalidade, dizem ao DN dois advogados especialistas na área do Trabalho, Maria Antónia Beleza e Paulo Geraldes. O caso não é único. Há mais concursos onde a irregularidade subsiste. Ao DN, a ULS garante cumprir a lei.Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do DN:.Veja a primeira página em detalhe: