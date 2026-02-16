Leia aqui o DN desta terça-feira, 17 de fevereiro

Escolas em Lisboa com chuva em salas de aula pedem ação urgente. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira, 17 de fevereiro.O DN teve acesso a queixas de três dezenas de agrupamentos, que enumeram problemas com circuitos elétricos, tetos falsos em risco, árvores e muros tombados. Proteção civil tem acudido, mas faltam respostas estruturais. BE pede intervenção urgente a Moedas.Descarregue em baixo a edição eletrónica do jornal:.O destaque fotográfico vai para o apoio dos EUA a Viktor Orbán. Rubio entra na campanha húngara após discurso de Munique Outros temas:Reportagem: Uma equipa de paliativos faz a diferença nas tempestades. “Não senti medo, senti conforto”, diz um doente em AlcobaçaDefesa. Portugal recusa “austeridade” proposta pela Alemanha para atingir metas da NATOMedia. RTP pede 20 milhões de euros ao Governo para a saída de mais 165 trabalhadoresPresidenciais. Um terço dos eleitores fez questão de ir às urnas nas freguesias que adiaram votoSaúde. Comissão de Ética do Ensino Superior debate acesso de imigrantes ao SNSRobert Duvall (1931-2026). A morte de um ator solitárioLiga dos Campeões. José Mourinho: “Não é preciso um milagre”Teatro. Paulo Sousa Costa: “Não acredito num Estado que faz o papel do pai rico”