Leia aqui o DN desta terça-feira, 16 de dezembro

Os números do turismo fazem manchete do DN desta terça-feira, 16 de dezembro:Turismo terá ano histórico com receitas recorde de 30 mil milhões de eurosO ano de 2025 foi o melhor de sempre para a atividade com as receitas a crescerem 6%. Número de turistas a chegar a Portugal está a desacelerar, mas os que vêm gastam mais dinheiro. Turismo de Portugal quer apostar em mercados com maior poder de compra e olha para novas ligações aéreas com a Ásia, o México, a Austrália e a Argentina.Na foto principal, mais uma entrevista da série aos candidatos presidenciais:Henrique Gouveia e Melo: "O sistema rejeita-me. Estou a jogar num plano inclinado"Entre os restantes destaques, a Defesa: Empresas ganham via verde para financiamento na Euronext