Leia aqui o DN desta terça-feira, 11 de novembro

Cinco décadas após a proclamação da independência, Angola continua a lidar com divisões internas e desafios políticos. O Diário de Notícias dedica a manchete desta terça-feira, 11 de novembro, aos 50 anos do momento histórico que marcou o fim do domínio colonial português em África. "Independência de Angola. 50 anos depois, pede-se "um só povo, uma só nação", mas as divisões ainda persistem".A 11 de novembro de 1975, Angola proclamava a sua independência num cenário simultaneamente festivo e caótico, entre disparos de celebração e combates reais. Em entrevista ao DN, o ex-ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, defende que Angola pode transformar-se “num epicentro mundial de terras raras”, aproveitando o potencial geológico do país para atrair investimento estrangeiro.Descarregue a edição eletrónica do DN no link abaixo:. Outros destaques:Lisboa: Chega acusa Iniciativa Liberal de bloquear entrada no executivo de Carlos Moedas. SNS Digital: Maioria dos portugueses confiam nos médicos, mas apenas 27% acreditam na segurança das empresas tecnológicas.Web Summit: Governo quer colocar Portugal na liderança da Inteligência Artificial.EUA: Trump reuniu-se com Al-Sharaa, mas não quis jornalistas na sala.Futebol: Caminho para o nono Mundial de Portugal passa por Dublin, onde Portugal nunca ganhou.Maria Rueff: “Os comediantes são sempre tratados como o parente pobre das artes.”Paul Dujardin: "Sou uma realidade viva do que é a Europa, e não sou o único".