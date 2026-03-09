Leia aqui o DN desta terça-feira, 10 de março

Barómetro DN/Aximage faz manchete do DN deste dia:Carneiro à frente no empate técnico PS-AD-ChegaO PS surge com 27% das intenções de voto, a AD com 26,6% e o Chega com 25,8%. Tripartidarismo acentua-se.Mas o grande destaque desta edição vai para a tomada de posse de António José Seguro, o novo chefe de Estado:Presidente Seguro exige aos partidos soluções para não haver dissoluções E ainda se sublinha: Não há acordo para o pacote laboralDescarregue no link abaixo a edição completa do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: