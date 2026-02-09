Leia aqui o DN desta terça-feira, 10 de fevereiro

"Perceção de corrupção em Portugal voltou a agravar-se em 2025". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira, 10 de fevereiro.O Índice de Perceção da Corrupção, da Transparência Internacional, alerta para o agravamento deste fenómeno a nível global. Portugal caiu um lugar, 46.º entre 180 países, uma trajetória negativa que se regista desde 2015. Presidente da direção da TI Portugal, José Fontão, lembra que a Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-24 terminou sem ser avaliada.Em destaque na imagem de capa: "Durou mais de três horas a reunião entre o atual e o próximo Presidente da República. A sucessão está em curso."Descarregue no link abaixo esta edição do DN:. Outros temas:Presidência. Os conselheiros de Seguro: saúde e diplomacia vão à linha da frente.Calamidade. Mau tempo já atingiu mais de 200 farmácias, algumas ainda a funcionar com gerador e satélite.BCE. Lagarde: euro digital vai baixar taxas sobre o pequeno comércio.Espanha. Feijóo questiona Sánchez: de quantas mais derrotas precisa?Automobilismo. Fórmula 1 entra numa nova era em 2026 com a maior revolução técnica de sempre.Concerto. Casa da Música propõe a versão mais "íntima" de 'Il Trovatore'.Protestos. Irão detém figuras reformistas que acusa de ligações com os Estados Unidos e Israel.