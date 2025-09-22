Leia aqui o DN desta terça-feira, 23 de setembro

Portugal comprou 2,3 milhões de vacinas contra a covid-19, mas há menos pessoas a vacinarem-se. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira, 23 de setembro.Campanha sazonal contra a gripe e covid-19 começa esta terça-feira e vai até abril de 2026. A grande novidade é a vacinação gratuita de bebés dos seis aos 24 meses contra a gripe e o facto de os que têm entre dois e cinco anos poderem ser vacinados com prescrição médica. Quanto à covid-19, a DGS deixa um alerta: “Há menos vacinação, mas o vírus continua a provocar doença grave.”Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.Na foto de capa, Helena Roseta em entrevista ao DN: “A falta de casas contribui para uma radicalização da sociedade e, nessa medida, é um perigo brutal” OUTROS TEMAS:- Turismo. Cuba quer abrir sector aos privados e Vila Galé está na linha da frente - Previsão. Conselho de Finanças Públicas confirma que despesa com Complemento para Idosos está descontrolada- Palestina. Os esforços diplomáticos para aplacar a ira israelita- Anna Colin Lebedev: "A divisão de amanhã na Ucrânia não será linguística ou étnica, será sobre a experiência da guerra de cada um”- Delfim Sardo: “A única coisa que tenho pena de não ter feito no CCB é um centro de estudos avançados em arte”