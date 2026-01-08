Leia aqui o DN desta sexta-feira, 9 de janeiro

O caso EDP faz a manchete da edição desta sexta-feira, 9 de janeiro, do Diário de Notícias. Ministério Público volta a falhar entrega de provas para a fase de instrução.O titular do inquérito iniciado em 2012, Carlos Casimiro Nunes, quis deixar o processo por concluir para ir dar aulas aos novos magistrados, mas foi travado pelo Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra. Estão acusados, entre outros, os ex-administradores da EDP, António Mexia e Manso Neto.Descarregue no link abaixo a edição completa do DN:.Na foto de capa, o primeiro-ministro no debate quinzenal no Parlamento num dia de mais mortes por falta de socorro. Montenegro segura ministra da Saúde. Sindicato diz que alertou para falta de ambulâncias e “nada foi feito”. Novos casos no INEM marcam campanha para as Presidenciais.Outros destaques:Presidenciais. Jorge Pinto inquieto com saúde mental, “laços” e habitação dos estudantes Gronelândia.Paris e Berlim sobem o tom das críticas aos EUA Anti-semitismo. João Taborda da Gama: Portugal teve cem incidentes no ano passadoVenezuela. Carlos Malamud: “Enterrar o chavismo nesta fase do processo parece-me muito prematuro”Enegria. Galp e Moeve querem criar gigante ibérico do retalho e refinaçãoImobiliário. Proprietários arrasam proposta da OCDE para subir impostos sobre casas vaziasFinal da Taça da Liga: uma geografia que há muito reclama o seu lugar no topoPerfil. Rama Duwaji, a artista que recusa ser vista apenas como a sra. Zohran Mamdani.Descarregue no link abaixo o suplemento de economia Dinheiro Vivo: