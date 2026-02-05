Leia aqui o DN desta sexta-feira, 6 de fevereiro

A manchete do DN deste dia vai para o preço das casas nas grandes cidades:Comprar casa em Lisboa e Porto já custa mais de metade do rendimento das famíliasA crise de acesso à habitação intensificou-se. Nas principais cidades do litoral, onde se concentram a população e o emprego, tornou-se “impossível” a uma família média adquirir casa, diz estudo. Comprar casa custa mais de metade do rendimento familiar.Mas o grande destaque desta primeira página é a devastação provocada pelo mau tempo:- Uma semana após a tempestade, falta luz, água e esperança ao interior de Leiria- Eleições: lei só admite adiamentos localizados. Estado de Calamidade prolongado até dia 15- Secretas garantem à PSP comunicações em Leiria- Catástrofes naturais também “trazem perdas emocionais” Estes e outros temas para ler no DN deste fim de semana que pode descarregar no link abaixo:.A manchete do DN deste dia faz parte do Dinheiro Vivo, o suplemento de Economia do jornal, que pode descarregar aqui:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 6 de fevereiro.Veja aqui a primeira página em detalhe: