Leia aqui o DN desta sexta-feira, 5 de dezembro

A manchete do DN desta sexta-feira tem como tema a Saúde:Hospitais e centros de saúde estão a dificultar acesso dos utentes a cuidados médicosO DN teve acesso à última avaliação da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), ainda não publicada, sobre o funcionamento do programa que é hoje a “porta de entrada no SNS”. ERS diz que há unidades a violar a Constituição e profissionais de saúde que tomam decisões inadequadas. Na foto principal, entrevista a Vilson Duarte Dong:“Aos jovens que pensam que as cinco ruas do bairro são o mundo inteiro digo: não são!”Sublinha-se também: EUA e Venezuela podem travar primeira guerra na América do Sul pós-Malvinas?Descarregue no link abaixo a edição eletrónica completa:.Descarregue também o Dinheiro Vivo, o suplemento de Economia do DN:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 5 de dezembro.Veja a primeira página do DN em detalhe, com todos os destaques: