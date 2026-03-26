Leia aqui o DN desta sexta-feira, 27 de março

A manchete do DN deste dia é um exclusivo:Nova SBE avança com divórcio da Universidade Nova de LisboaApós a polémica sobre o uso de inglês na instituição, a School of Business & Economics (SBE) pretende pedir ao Governo a independência face à Universidade Nova de Lisboa, com o argumento de que tem poder de competir com as congéneres internacionais, apurou o DN.Na foto principal, a reportagem:“O Bairro da Mouraria continua vazio, mas vazio de outra forma” Porque esta é edição de fim de semana, não esqueça que tem ainda para ler o Dinheiro Vivo, o suplemento de Economia do DN:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 27 de março.E ainda o DN Sport, que esta semana assinala os 40 anos de Saltillo:.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 27 de março.Descarregue no link abaixo o DN completo:.Veja a primeira página deste dia em detalhe: