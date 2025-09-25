Leia aqui o DN desta sexta-feira, 26 de setembro

Eleitores de direita e que defendem cortes de impostos são os que mais se abstêm. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira, 26 de setembro.A duas semanas das autárquicas, os investigadores João Cancela e José Santana Pereira lançam esta sexta-feira o estudo “Abstenção eleitoral em Portugal - Mecanismos, Impactos e Soluções”, com a chancela da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Abstenção é maior no eleitorado que se identifica com a direita e que defende descidas de impostos, concluem.Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.A foto de capa vai para a Defesa. Suecos da Saab desafiam Estados Unidos na venda de caças de guerra a PortugalOUTROS TEMAS:- França. Condenação histórica: 5 anos para Sarkozy por financiamento de campanhas pela Líbia - Medidas. Governo mexe na habitação para “abanar” o setor - CEO da Easyjet. “A NAV é ineficiente. É o momento de pensar em privatizá-la”- Autárquicas em Cascais. Habitação para classe média e transportes são o reverso da linha na “terra do privilégio” - Rafaela Ferraz: “Não penso muito na morte. Já nos mortos, penso bastante” - História. 50 anos do assalto à embaixada de Espanha: o dia em que a raiva ao franquismo criou um incidente diplomático