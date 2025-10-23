Leia aqui o DN desta sexta-feira, 24 de outubro

Companhias aéreas devem 145 milhões a passageiros por atrasos. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira, 24 de outubro.Nos primeiros nove meses do ano, 36% dos voos que partiram dos aeroportos portugueses sofreram disrupções. Portugal é o terceiro país na Europa com mais passageiros afetados e TAP lidera atrasos e cancelamentos. Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.No destaque fotográfico está a entrevista ao Chefe do Estado-Maior do Exército, Mendes Ferrão. “Esta é, talvez, a única oportunidade que o Exército tem de voltar a crescer”OUTROS DESTAQUES:- Conselho Europeu. Zelensky satisfeito com sanções, mas espera mais dos líderes dos 27 - Argentina. Eleições legislativas definem o futuro do governo de Milei - Pinto Balsemão. O último adeus ao “herói” imperfeito que “nunca desistiu”- Obituário. Morreu Laborinho Lúcio. PSD destaca “voz íntegra” na defesa da causa pública- Presidenciais. Almirante luta pela esquerda de Seguro, Marques Mendes aplaude Governo- Manuel José Guerreiro: “Cooperativas não nasceram para a globalização, mas sim para as suas comunidades”- Banda Desenhada. Para os autores, ‘Astérix na Lusitânia’ é homenagem à cultura portuguesa - Cinema. Um filme perdido de John Ford para descobrir na Cinemateca- Benfica. A primeira memória do clube e os valores que defendem os seis candidatos à presidência .Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do suplemento Dinheiro Vivo: