Leia aqui o DN desta sexta-feira, 23 de janeiro

Reformulação do SNS faz manchete do DN desta sexta-feira:Novo sistema de gestão de listas de espera pronto a avançar em mais hospitais e em junho no resto do paísDecreto-lei que cria o Sistema Nacional de Acesso a Consulta e Cirurgia, substituto do SIGIC, em vigor desde 2004, foi publicado esta quinta-feira depois de o Presidente da República ter pedido aperfeiçoamentos. Mas, desde outubro, que está a ser testado como projeto-piloto em três unidades e, segundo garante a coordenadora do grupo de trabalho que o criou, "o balanço é positivo. Está pronto a avançar".Na foto principal, as presidenciais:Dilema à direita: se "perder" Ventura pega, se "vencer" Ventura comeE ainda se destaca: Alegações de Assédio na IL. Cotrim exortou jornalistas a procurarem outras queixas de assédio da ex-assessora. DN investigou e nada encontrou