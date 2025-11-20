Leia aqui o DN desta sexta-feira, 21 de novembro

A investigação que envolve o ex-primeiro-ministro faz manchete do DN desta sexta-feira.DCIAP omitiu do tribunal escutas com António Costa na Operação InfluencerMais de duas dezenas de interceções telefónicas a arguidos do caso Influencer com o ex-primeiro-ministro como interlocutor, decorridas entre 2020 e 2022, foram só em outubro passado apresentadas pelo Ministério Público ao Supremo Tribunal de Justiça para validação, quando já não tem poder para o fazer. Estas provas podem ser consideradas nulas, mesmo que tenham interesse para a investigação.Na foto principal, a Saúde:Hospitais do SNS admitem ”falhas graves” com falta de medicamentoAinda se sublinha, em Lisboa... Alexandra Leitão exige esclarecimentos sobre postes elétricos letais: “A segurança no espaço público não pode falhar”Descarregue no link abaixo a edição completa:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 21 de novembro.Veja a primeira página em detalhe: