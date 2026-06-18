Leia aqui o DN desta sexta-feira, 19 de junho

Portugal é dos mais fracos no PRR digitalEsta é a manchete do DN desta sexta-feira, edição de fim de semana.Fundos Estudo da Comissão Europeia concluiu que Portugal recebeu 4,6 mil milhões de euros, mas o efeito total na economia é de 4,1 mil milhões de euros, uma taxa de impacto de 90%, quando a média europeia supera os 300%. “Esforços das autoridades podem ser condicionados pela lenta adoção da computação em nuvem e da inteligência artificial pelas empresas”, avisa Bruxelas.Este é um conteúdo para ler no Dinheiro Vivo, o suplemento de Economia do DN, que pode descarregar no link abaixo:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 19 de junho.Na foto principal, a seleção:Mundial 2026. O discurso de Martínez para a equipa: não atribui culpas individuais e quer mais velocidade em campoLeia tudo no suplemento DN Sport, totalmente disponível neste link:.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 19 de junho.Nesta primeira página ainda se releva:Bolsa de estudo. O legado de Carolina, a jovem atleta e cientista brilhante que partiu cedo demaisOu também...Crime. Madrasta é suspeita de matar criança de oito anos em ValpaçosEstes e muitos outros temas estão disponíveis na edição eletrónica completa do DN:.Veja a primeira página em detalhe: