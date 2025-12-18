Leia aqui o DN desta sexta-feira, 19 de dezembro

O cálculo ao retorno da organização da F1 faz manchete do DN deste dia:Grande Prémio de Fórmula 1 vai ter impacto “nulo” ou “negativo” na economiaVários estudos, elaborados em diferentes países e anos, apontam num mesmo sentido: os Grandes Prémios de F1 são um mau investimento públicoNa foto principal, entrevista ao general João Cartaxo Alves, chefe do Estado-Maior da Força Aérea:“Nunca tivemos tanta gente em formação como temos agora”Outra das notícias em destaque vai para Espanha: Extremadura vai a votos, com o PP à espera de saber qual será a força do VoxTambém se sublinha a iniciativa solidária com apoio do DN:Natal dos Hospitais. O dia em que a música e a solidariedade foram “reis” E a entrevista ao constitucionalista Jorge Reis Novais: “A nossa matriz não é a de um presidente cerimonial, é a de um presidente politicamente ativo, garante, regulador” Descarregue no link abaixo a edição completa:.Em baixo encontra o Dinheiro Vivo, o suplemento de Economia do DN, parte da edição de fim de semana do jornal:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 19 de dezembro.Veja a primeira página em detalhe, com todas as "chamadas":