Leia aqui o DN desta sexta-feira, 15 de maio

Doentes prioritários de dermatologia podem esperar até quatro anos por uma consulta nos hospitais públicos. Esta é a manchete da edição desta sexta-feira, 15 de maio, do Diário de Notícias.É das especialidades com mais falta de médicos. Dos 489 dermatologistas inscritos na Ordem dos Médicos, só 153 trabalham no serviço público, segundo os dados de 2026. E muitos trabalham entre dez a 20 horas por semana. As listas de espera aumentam e o Alentejo é a região mais afetada, com 1353 dias de espera para uma consulta a doentes prioritários. Doentes aguardam até três meses por uma cirurgia. Presidente da APAH diz que situação “é grave”.Descarregue a edição eletrónica do jornal no link abaixo: .No destaque fotográfico vai para a entrevista ao ministro da Defesa, Nuno Melo: “Não precisamos de quem ajude os nossos adversários a combater a AD” Outros temas:Visto prévio. Governo quer que Tribunal de Contas feche os olhos a mais de 90% dos contratos públicosReino Unido. Do ambicioso ex-ministro à “rainha vermelha” ou o “rei do Norte”: quem vai desafiar Starmer?Trump na China. Xi propõe “estabilidade estratégica” com Taiwan no centro do tabuleiroImigrantes. Nova lei da deportação é votada hoje. Pareceres apontam prejuízos para as criançasCrónica do Tribunal. A testa de ferro que fugiu dos sogros.Katie Kitamura: “Lia muito Steinbeck quando era criança” .Descarregue aqui o pdf com edição eletrónica do suplemento de economia Dinheiro Vivo:.Descarregue aqui o pdf com edição eletrónica do suplemento DN Sport: