Leia aqui o DN desta sexta-feira, 13 de fevereiro

Montenegro trabalha com a ministra uma versão mais suave da Reforma Laboral. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira, 13 de fevereiro.Primeiro-ministro e ministra do Trabalho terão pela frente flexibilizações à vista no anteprojeto. Posição de Seguro na campanha presidencial e menor margem negocial no Parlamento aconselham mudanças. DN teve acesso à proposta da UGT, que se afasta do Executivo.O destaque fotográfico vai para uma reportagem do DN sobre os efeitos do mau tempo em Leiria. Freguesias das Colmeias e Memória há 400 horas sem luz. "É pior do que a guerra em Angola"Gonçalo Lopes, presidente da Câmara de Leiria: "Tentei dizer ao primeiro-ministro e ao Presidente que Leiria vivia uma guerra e que precisávamos de 'tropas', mas a resposta foi difícil de obter" Outros destaquesParlamento. PSD e PS proíbem redes sociais a menores de 13Projeto. OEI quer mais portugueses a falar espanhol e mais hispânicos a falar portuguêsEscândalo. De Londres a Oslo. Como os ficheiros Epstein estão a abalar a política europeiaDiplomacia. Tsutomu Nakagawa: "Área de investimento é de grande potencial nas relações entre o Japão e Portugal" História. Portugal devolve ao México artefactos arqueológicos encontrados à venda por "centenas de euros"I Liga. Golos no tempo extra mantêm Sporting na lutapelo título e deixam Benfica mais longe