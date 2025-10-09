Leia aqui o DN desta sexta-feira, 10 de outubro

O Orçamento do Estado 2026 é o tema em grande destaque na manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira, 10 de outubro. Governo entrega Orçamento com margem “quase zero”.- José Luís Carneiro abre a porta à viabilização pelo PS- Saiba tudo sobre as principais medidas do Orçamento- Veja as simulações para o IRS a pagar em 2026- IRS: escalões atualizados em 3,51%, acima da inflação. Salário mínimo de 920 euros não paga Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.OUTROS TEMAS:- Ana Miguel Pedro: “Pela sua posição, Portugal tornou-se um alvo de interesse para o Primeiro Comando da Capital”- Autárquicas. Partido mais votado, líderes em risco e casos de justiça entre as oito dúvidas da noite eleitoral- Dia Mundial. Quando são os cuidados paliativos a dar “a esperança que falta” e até “mais anos de vida” - Avanços. Cessar-fogo entra hoje em vigor em Gaza e reféns devem ser libertados na 2.ª-feira. E depois? - Brasil. Partidos deixam governo de Lula mas ministros recusam-se a sair - Literatura. Um Nobel para o “mestre do Apocalipse” que “não faz concessões à leitura” - Entre as imagens. A miragem de Taylor Swift