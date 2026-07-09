Leia aqui o DN desta sexta-feira, 10 de julho

Outro caso de atraso Saúde é manchete do DN deste dia:Projeto de vigilância de grávidas por enfermeiros nos centros de saúde parado há um anoÉ das medidas reformista do SNS. O objetivo: “Reforçar o acesso aos cuidados das grávidas de baixo risco e sem médico de família”. Mas a Comissão de Acompanhamento, só foi criada sete meses depois do decreto-lei, e logo depois ficou sem um dos parceiros, a Ordem dos Enfermeiros. Desde aí, que os trabalhos não se desenvolvem da mesma forma e há quem diga que o projeto “está em risco”. Direção Executiva garante que trabalhos continuam. Outros parceiros não querem falar.Já na foto principal a crise dos serviços públicos em Almada, com um aviso da Comissão Europeia:Com água a faltar em Almada, Bruxelas critica gestão dos municípios e avisa que há outras situações críticas em Portugal Outro assunto em destaque são as contas da dona do Pingo Doce:Jerónimo Martins desvaloriza 4 mil milhões em bolsa com guerra de preçosEstes dois últimos temas fazem parte do Dinheiro Vivo, o suplemento de Economia do DN. Descarregue-o na íntegra no link abaixo:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 10 de julho.Na política, destaca-se ainda a entrevista a Rui Tavares:“Dizer que somos muleta do Partido Socialista é usar retórica de direita”E nesta sequência:Congresso: Proximidade ao PS gera mais críticas da oposição no Livre .Porque este é jornal de fim de semana é também dia do suplemento DN Sport. Descarregue no link abaixo:.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 10 de julho.A edição eletrónica completa do DN pode ser descarregada aqui:.Veja a primeira página do DN deste dia: