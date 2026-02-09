Leia aqui o DN desta segunda-feira, 9 de fevereiro

Seguro Presidente. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira, 9 de fevereiro.António José Seguro venceu a segunda volta das eleições presidenciais com uma votação recorde de quase 3,5 milhões de votos (66,8% do total). Luís Montenegro promete cooperação com novo Presidente e pede estabilidade, com “três anos e meio sem eleições”.André Ventura. Com 1,7 milhões de votos (33,2%), candidato derrotado usa o resultado para reivindicar liderança da direita Descarregue no link abaixo esta edição do DN:.Outros temas:Japão. Takaichi arriscou ao convocar eleições antecipadas e ganhou uma supermaioriaMau tempo. Situação continua “bastante crítica” e gerou 1272 deslocadosAnísio entra, marca e garante vitória do BenficaArte. Vhils e as camadas que formam a identidade. No espaço digital, elas vêm de onde?