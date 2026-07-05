Leia aqui o DN desta segunda-feira, 6 de julho

O aumento do custo de vida faz manchete do DN desta segunda-feira:Quatro em cada dez portugueses dizem estar pior do que há um anoBarómetro DN/Aximage mostra agravamento da perceção sobre a situação económica das famílias - e 63% acreditam que continuará a piorar até ao final do ano. Já na foto principal, as celebrações dos 250 anos da independência dos EUA:Com eleições à vista, Trump diz que comunismo é “ameaça mortal“ aos Estados UnidosAinda se destaca:Jorge Pinto: “Se a esquerda quer voltar ao poder, PS e Livre têm de estar nessa equação”Descarregue a edição eletrónica completa no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: