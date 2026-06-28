Leia aqui o DN desta segunda-feira, 29 de junho

"Governo gastou 18 milhões de euros no SIRESP em três anos". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira, 29 de junho. Gastos incluem aquisição de consolas e bases TETRA, licenças e equipamentos diversos. Mais recentemente, "o aumento da capacidade e da cobertura da rede têm sido as áreas em foco", disse fonte oficial do gabinete do Ministério da Administração Interna (MAI) ao DN. Autarquias também têm vindo a alocar verbas.Em destaque fotográfico nesta primeira página está a tragédia provocada pelos sismos na Venezuela. "Venezuelanos criticam ritmo das buscas com mais de 50 mil pessoas ainda desaparecidas".Descarregue aqui o pdf com a edição eletrónica completa do jornal. Outros temas:Estatísticas. Portugal passa para o TOP 10 europeu dos países com maior peso da imigração.Ricardo Gomes. Portugal "tem um problema de rendimentos. Não é o setor da construção que o resolve"Lu Araújo. "No MIMO, não exportamos apenas artistas, exportamos um modelo de cultura que nasceu no Brasil"Partido Livre. Opositores acusam liderança de Rui Tavares de não cumprir estatutos.François Truffaut. O cinema assombrado pelo romantismoMundial 2026. Portugal procura redenção frente à Croácia, após fase de grupos apática e sem brilho