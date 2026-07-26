Leia aqui o DN desta segunda-feira, 27 de julho

"Maioria não confia no ministro para conduzir próximas fases de exames". Esta é a manchete do DN desta segunda-feira.Fernando Alexandre já pediu desculpa, mas as falhas e atrasos na correção dos exames deixaram marcas. Três quartos dos inquiridos no barómetro DN/AXIMAGE dizem que o Governo e seus membros são os responsáveis por um problema a que quase todos reconhecem importância.No destaque fotográfico, a tragédia dos incêndios em Espanha. O país vizinho enfrenta fogos de dimensão histórica.Duas entrevistas também estão em destaque na capa do DN.- Neemias Queta: "Não quero ser treinador. Dono de uma equipa pode ser mais o meu perfil";- Samantha DeCorte: A senadora havaiana orgulhosa do brasão da família Medeiros.Outros títulos:Saúde: Ordem dos Médicos quer que novo sistema de listas de espera seja adiado "até à correção das falhas";Imigração: Consulado do Porto supera Lisboa em pedidos de assistência;Alemanha: Polícia mata suspeito de ataque islamita contra marcha Berlin Pride;Sinistralidade rodoviária: Há 40 pontos negros nas estradas. "Mas há muitos mais do que aqueles identificados";Médio Oriente: Prestação da casa sobe 7% até ao Natal se esta guerra continuar.Descarregue a edição eletrónica do DN:.Veja a capa ao detalhe: