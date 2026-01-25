Leia aqui o DN desta segunda-feira, 26 de janeiro

"Licenças de armas de fogo para defesa pessoal caíram 95% em dez anos". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira.Em 2016 havia 11.235 licenças B1 ativas para porte de pistolas ou revólveres para defesa pessoal, destinada a cidadãos civis que alegam necessidade de segurança. Atualmente há 568. Em sentido contrário, estão as licenças ativas para defesa pessoal de certos profissionais, como polícias e magistrados.Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:. Em destaque fotográfico, a investigação sobre o Grupo 1143: Proclamar "nós só queremos o Islão fora da Europa" é crime de ódio, conclui tribunal.Outros temasEconomia: Inquérito a 1500 empresários da indústria antecipa colapso no emprego em 2026. Presidenciais: Ventura teve menos votos do que em 2021 em quatro freguesias de Lisboa. Projeto: Seguro quer menos megaprocessos judiciais e vai zelar pelo secretismo das investigações.Tensão: Carney criticou rumo dos Estados Unidos, Trump não gostou e já começou a retaliar.Claude Meyer (Especialista em assuntos asiáticos): "Uma invasão frontal de Taiwan é improvável".MARO: "A música para mim tem de continuar a ser o escape criativo onde posso experimentar e divertir-me".Livros da semana: A destruição de uma mãe por Itamar Vieira Junior.