Leia aqui o DN desta segunda-feira, 24 de novembro

"PGR volta a falhar prazo de entrega do relatório da Lei de Política Criminal". Procuradoria Geral da República justifica o atraso na entrega com falhas nos sistemas informáticos da justiça, que obrigam a consulta manual de milhares de inquéritos. Este é o assunto que faz a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira. Em destaque fotográfico nesta primeira página está Carlos Moedas, a ilustrar um tema sobre as autarquias: "Uma em cada seis câmaras municipais vão ficar com executivos minoritários".Descarregue aqui o pdf com a edição completa do jornal: . Outros temas: Helena Freitas: "Resultado final da COP30 é claramente insuficiente. Não responde à urgência" Parecer: Médicos aceitam grávidas acompanhadas por enfermeiros como solução transitóriaManifesto: Cotrim Figueiredo fala em "corrupção" na saúde e diz que não reformar o setor "é ser cúmplice"Aviação. Espanhóis da South reafirmam ao DN o interesse no handling dos aeroportos em Portugal.Privatização: Só a IAG, Air France-KLM e Lufthansa manifestaram interesse na compra da TAP 25 de Novembro: Partidos dividem-se entre "reconciliação" e "ajuste de contas"Música barroca é o convite de Massimo Mazzeo para uma 'overdose' estética Olimpismo. Jogos de Inverno: Portugal aposta em novo pavilhão para atletasJosé Manuel Diogo: Um português que escolheu a Paraíba para democratizar os festivais literários