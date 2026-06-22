Leia aqui o DN desta segunda-feira, 22 de junho

"Diretores escolares querem suspender aulas devido ao calor". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira, 22 de junho.Ao DN, Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, diz que as escolas nos distritos mais afetados devem fechar. Temperaturas podem chegar aos 40 graus em várias cidades.Em destaque fotográfico nesta primeira página está o congresso do PSD, que se realizou este fim de semana. "Montenegro anuncia oito reformas para contrastar com o 'imobilismo'".Descarregue o pdf com a edição eletrónica completa do jornal:.Outros destaques:Mundial 2026. Francisco Conceição não quer polémicas e fala em concentração Música. Vasco Mendonça lança 'Third Places' para repensar a "construção da comunidade" 'Caravana'. Peça premiada de João Luís Barreto Guimarães no Teatro Aberto Economia. Famílias sobre-endividadas estão a pedir cada vez mais créditos DN Brasil. Mais dez empresas de tecnologia brasileiras chegam a AveiroReino Unido. Primeiro-ministro pode anunciar demissão já hoje.Educação. Falhas nos apoios a alunos especiais empurram famílias para o privado.