Leia aqui o DN desta segunda-feira, 21 de dezembro

"Primeira volta das presidenciais deve ter vencedor menos votado de sempre, mas acima do milhão" é a manchete do DN desta segunda-feira, 22 de dezembro.Nunca antes houve a mesma dispersão de eleitorado do que as sondagens demonstram, o que torna possível que o candidato que fique em primeiro na primeira volta tenha apenas um terço dos votos com que Mário Soares se reelegeu em 1991. No entanto, ainda se admite uma maior concentração do eleitorado até 18 de janeiro.Descarregue no link abaixo a edição completa:.Na foto principal, a continuação da série de entrevistas do DN aos candidatos presidenciais. Hoje com Jorge Pinto, apoiado pelo Livre. "Uma revisão constitucional feita só com a direita e a extrema-direita é uma possibilidade de golpada".Outros destaques desta edição:Trabalho. Portugal é um dos poucos países da UE sem lei para banco de horasHoje é dia de DN Brasil, secção dedicada à comunidade brasileira. Em destaque, a corrida aos mercados por produtos para o Natal, como o "Chocottone" e o chesterDesporto. Prenda de Natal antecipada: Benfica conquista Supertaça de basquetebolArte. Beatriz Narciso e o trajeto para uma carreira como artista plásticaNegócio. Falta de "visão industrial" e "capacidade financeira" do país explicam venda da Secil à MolinsBrasil. Filho de Bolsonaro quer ver filho de Lula investigado por corrupçãoFentanilo. A arma de destruição maciça que Trump pode alegar para atingir Maduro.