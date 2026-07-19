Leia aqui o DN desta segunda-feira, 20 de julho

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Ricardo Simões Ferreira
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A manchete do DN desta segunda-feira vai para uma análise com base em dados do Eurostat:

Portugal é um dos quatro países do euro em que a inflação não aliviou

Subida de 3,1% nos preços do consumo em Portugal foi a segunda mais elevada deste ano; antes disso, só o máximo de 3,3% em abril, antes de EUA e Irão terem chegado a um pseudoacordo de cessar-fogo.

Já a foto principal é dedicada ao futebol:

Mundial 2026. Espanha sagra-se campeã pela segunda vez após vencer Argentina por 1-0

Ainda se destaca a entrevista:

Tiago Fleming Outeiro: “É preciso ter a coragem de mexer no sistema todo” para tornar Portugal mais atrativo para os cientistas

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