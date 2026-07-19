Leia aqui o DN desta segunda-feira, 20 de julho

A manchete do DN desta segunda-feira vai para uma análise com base em dados do Eurostat:Portugal é um dos quatro países do euro em que a inflação não aliviouSubida de 3,1% nos preços do consumo em Portugal foi a segunda mais elevada deste ano; antes disso, só o máximo de 3,3% em abril, antes de EUA e Irão terem chegado a um pseudoacordo de cessar-fogo.Já a foto principal é dedicada ao futebol:Mundial 2026. Espanha sagra-se campeã pela segunda vez após vencer Argentina por 1-0Ainda se destaca a entrevista:Tiago Fleming Outeiro: “É preciso ter a coragem de mexer no sistema todo” para tornar Portugal mais atrativo para os cientistasDescarregue no link abaixo a edição eletrónica completa:.Veja a primeira página em destaque: