Leia aqui o DN desta segunda-feira, 2 de fevereiro

Proibição de telemóveis nas escolas fez reduzir ‘cyberbullying’O título que faz manchete do DN vai para a educação. Limites à utilização de smartphone em espaços escolares em Portugal tem tido efeitos muito positivos na melhoria da saúde mental das crianças e jovens. PSD deve entregar esta segunda-feira, no Parlamento, um diploma para condicionar o acesso de menores de 16 anos às redes.Mas o grande destaque desta primeira página vai para a calamidade da depressão Kristin. Com vários títulos:Reportagem. “O Estado é capaz de ajudar alguma coisa, mas deve ser só aos ricos”Ana Abrunhosa: “A ideia de que o Governo tem de vir a correr nem sempre faz muito sentido”Comunicação. “As pessoas não sabem como reagir a um Aviso Vermelho”As medidas do Governo. Apoios de 2,5 mil milhões de euros. Exército reforça presença no terrenoAinda se sublinha, nas presidenciais: Seguro contra a desmobilização eleitoral. Ventura “contra tudo e contra todos”Descarregue no link abaixo esta edição do DN:.Veja a primeira página em detalhe: