Leia aqui o DN desta segunda-feira, 19 de janeiro

"Seguro e Ventura disputam votos do centro-direita na segunda volta". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira. O candidato socialista e o líder do Chega foram os mais votados nas eleições presidenciais deste domingo. Votos do eleitorado de Cotrim, Gouveia e Melo e Marques Mendes poderão ser decisivos na segunda volta marcada para 8 de fevereiro.Este é, inevitavelmente, o assunto dominante desta edição de segunda-feira, que pode descarregar no link abaixo:.Outros temas em destaque Medidas: UE quer ser mais autónoma na produção, distribuição e aquisição de medicamentos e está a reforçar legislação.Comércio: Divisão sobre acordo UE-Mercosul compromete ratificação no Parlamento Europeu.Tensão: Macron quer usar "bazuca comercial" da UE para responder a ameaça de tarifas de Trump.Coreia do Norte: Ju-ae, a potencial herdeira de Kim pode ter um cargo no partido aos 13 anos?Patrícia Reis: "Todos têm razão e não há espaço para a dúvida. É como se a incerteza fosse uma fragilidade."Natação: Portugal reforça ambição no polo aquático feminino.