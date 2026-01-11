Leia aqui o DN desta segunda-feira, 12 de janeiro

PJ lança campanha inédita contra a radicalização ‘online’ de jovens. Esta é a manchete da edição desta segunda-feira, 12 de janeiro, do Diário de Notícias.A Judiciária tem vindo a alertar para a radicalização de jovens cada vez mais novos, com as plataformas digitais a ganharem relevo. A campanha, que vai ser lançada amanhã, visa prevenir o fenómeno. “Queremos capacitar pais e professores para que saibam ‘ler’ os sinais”, sublinha ao DN a diretora da Unidade Nacional de Contraterrorismo.Descarregue no link abaixo a edição completa do DN:.Na foto de capa, iranianos a manifestarem-se em Londres, tal como um pouco por toda a Europa, no apoio aos protestos em Teerão. Violência no Irão: Perante apoios ao filho do xá nas ruas e ameaça de Trump, regime insiste na repressão. Outros destaques:Reportagem. António Filipe ataca “consenso neoliberal” em comício com líder em Lisboa Legado. Só candidatos do centrão evitaram ataques a Marcelo Rebelo de Sousa Habitação. Preço das casas subiu quatro vezes mais do que salários em 10 anos “Fomos punidos por algo de que não temos culpa.” Restaurante Tantura fecha após ataques antissemitasDiplomacia. Depois da visita à China, pragmatismo sul-coreano testado no Japão Rali Dakar 2026. João Ferreira em destaque na fase decisiva do DakarAntónio Filipe Pimentel: “O Museu Gulbenkian tem uma centralidade que não tinha antes na instituição. Essa foi a minha luta aqui”