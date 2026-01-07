Leia aqui o DN desta quinta-feira, 8 de janeiro

A atualidade marca a manchete do DN desta quinta-feira, 08 de dezembro: "Bombeiros acusam INEM de ter mudado regras de triagem sem acordo prévio".Um idoso morreu depois de ter esperado três horas por socorro do INEM. O presidente do instituto justifica-se com a falta de ambulâncias, os técnicos de emergencia alertam para as regras de triagem em vigor desde 2 de janeiro. O presidente dos Bombeiros, António Nunes, diz que "só esta quinta-feira, às 11h00, vai conhecer as regras" Mas, do que sabe: "Podem gerar constrangimentos", como o caso do Seixal.Na cobertura do DN sobre as eleições presidenciais, a reportagem com António José Seguro é o destaque fotográfico, num registo do fotojornalista Gerardo Santos:"Seguro faz arruada em Lisboa sem mudar discurso para agradar a candidatos à sua esquerda"Também em destaque a entrevista com Sara Fernandes, responsável pelo Centro Operacional de Segurança Informática na AR. "Equilibrar segurança e transparência no Parlamento é essencial para garantir integridade democrática"Descarregue no link abaixo a edição completa do DN:.Outros destaques da capa do DNCultura: Jim Jarmusch propõe nova psicologiaDesporto: Tenista Nuno Borges passa aos quartos de final em Hong KongInternacional: Petróleo: dos barris que Trump diz que o regime venezuelano lhe vai dar ao navio russo apreendidoSociedade: Cão eletrocutado: Câmara de Lisboa descarta responsabilidade e atribui morte a “facto imprevisível” causadoEconomia: Portugueses estão "entre os mais dispostos a comprar elétricos chinesesInternacional: Tensão. Europa discute resposta aos EUA em caso de anexação da Gronelândia.Veja em detalhe a primeira página do jornal: