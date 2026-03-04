Leia aqui o DN desta quinta-feira, 5 de março

Justiça investiga agentes que viram vídeos da tortura policial e não reportaramA manchete do DN deste dia: Mais sete polícias foram detidos por envolvimento no caso das agressões na Esquadra da PSP do Rato. Operação resulta de certidão retirada do primeiro inquérito do Ministério Público. Em causa estão crimes de inação, que podem ser punidos com prisão. Detidos vão ser presentes a juiz para conhecerem as medidas de coação. A foto principal vai para a guerra:Conflito salpica até à Turquia e obriga NATO a intervirSánchez recorda invasão do Iraque para dizer não a TrumpPreço do petróleo já está 25% acima do valor assumido no OE2026E ainda entrevista a Oren Rozenblat, embaixador de Israel em Portugal:“O Irão representa uma enorme ameaça para o mundo, mas especialmente para Israel”Ainda se sublinha: Debate quinzenal. Montenegro foi “bombardeado” e quis manter posição de neutralidade Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: