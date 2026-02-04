Leia aqui o DN desta quinta-feira, 5 de fevereiro

Mais de mil médicos e enfermeiros do SNS reformaram-se em 2025A manchete do DN desta quinta-feira é um exclusivo DN com os números preocupantes nos serviços públicos de saúde em Portugal. No ano passado, reformaram-se 570 médicos especialistas e 541 enfermeiros. Bastonário dos Médicos, Carlos Cortes alerta para a falta de médicos de família. Nos enfermeiros, Luís Filipe Barreira diz: “Em 2023, já faltavam 14 mil profissionais”.O grande destaque fotográfico desta edição vai para o mau tempo, com a reportagem:E de repente ficaram a morar numa ilhaAinda se realça a sondagem DN/Aximage para as presidenciais:António José Seguro tem vitória garantida e André Ventura pode ter uma percentagem ao nível da ADMais votado na primeira volta tem uma vantagem de 35,1 pontos percentuais em relação ao líder do Chega, contando com a maioria dos eleitores que votaram nos candidatos que ficaram atrás dos que disputam no domingo a sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa. Seguro está à frente de Ventura em todos os segmentos do eleitorado, menos entre os que votaram no rival ou se abstiveram a 18 de janeiro. Única dúvida é se o mau tempo nos últimos dias terá algum efeito.Descarregue no link abaixo esta edição do DN:.Veja a primeira página em detalhe: