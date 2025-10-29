Leia aqui o DN desta quinta-feira, 30 de outubro

Falência do BPN ainda pesa 5 mil milhões no Orçamento para 2026. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira, 30 de outubro.Estado tem emprestados 9,9 mil milhões de euros a várias empresas públicas, mas a maior devedora é, de longe, a Parvalorem, representando metade desse valor, indica o Orçamento do Estado de 2026. O antigo BPN já provocou um prejuízo no erário público de 5,9 mil milhões de euros. Falta saber como correrão as coisas até 2027.Descarregue a edição eletrónica do DN no link abaixo:.O destaque fotográfico vai para o encontro desta quinta-feira entre Trump e Xi Jinping. Uma relação de elogios e sorrisos marcada por tensões OUTROS DESTAQUES:- Justiça. Homem que PSP cegou há 11 anos aguarda aprovação do Governo para receber 185 mil euros- Investigação. Novo Banco e KPMG foram alvo de buscas- Tecnologia. Nvidia já vale mais de 5 biliões de dólares devido à “loucura” da IA- Sucessão. Capacidade para fazer pontes no BE dá impulso a Pureza no partido- Brasil. Urso, o alvo da megaoperação no Rio que deixou 119 mortos, continua foragido- Nas alturas. Lances de bola parada ganham protagonismo nas decisões do campeonato- Odisseia . À procura da Europa perdida