Leia aqui o DN desta quinta-feira, 22 de janeiro

Um em cada três alunos estrangeiros diz-se discriminado pelos professoresÉ esta a manchete do DN deste dia: Estudo da Universidade Nova de Lisboa junto de 1400 alunos revela que 55,7% afirmam ter sido alvo de discriminação em contexto escolar. Segundo a investigação, 35% dos alunos dizem que os incidentes envolveram professores. Cor da pele, aparência física e país de origem são os motivos invocados pelos inquiridos.Já na foto principal, o debate quinzenal com o primeiro-ministro no Parlamento, em que o assunto foram as Presidenciais:Montenegro não dá apoio a ninguém e só PS evitou perguntar-lhe o porquêAinda se sublinha entrevista a Eliana de Almeida Pinto, do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais:“Temos de ser nós a resolver este problema, dos processos AIMA”Descarregue no link abaixo a edição eletrónica completa:.Veja a primeira página em detalhe: