Leia aqui o DN desta quinta-feira, 20 de novembro

Entidade da Saúde recebeu quase 100 queixas de utentes do SNS por discriminação em centros privadosO tempo de espera para realizar exames de diagnóstico é cada vez maior. Os utentes do SNS sentem-se preteridos em relação a quem tem seguros e outros subsistemas. Entidade Reguladora da Saúde confirma que queixas estão a aumentar e que já alertou centros: "Discriminação é proibida." E pode avançar com coimas. Associação da Hospitalização Privada justifica problema com o facto de "haver cada vez menos médicos a trabalhar neste regime", e pede intervenção urgente na atualização dos preços.Já a foto principal destaca a NBA:Neemias Queta: "Espero uma época bastante mais assertiva, tem tudo para ser a de afirmação"Sublinhando-se ainda um caso de segurança elétrica na capital:"Podem morrer crianças", dizem especialistas após a morte de três cães junto a postes de iluminação em Lisboa e Odivelas