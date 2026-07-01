Leia aqui o DN desta quinta-feira, 2 de julho

A manchete do DN desta quinta-feira vai para a Saúde e a assistência aos mais vulneráveis:Administradores hospitalares pedem resolução urgente de casos sociais para responder a onda de calorPaís vai entrar na sexta onda de calor deste ano. Ministério da Saúde tem plano de contingência para aumento da procura de cuidados, mas gestores hospitalares estão preocupados: “Se a procura for muita, não haverá camas suficientes para internar e a atividade programada terá de ser suspensa”, dizem. Médicos de família apelam à população para que cumpra regras de proteção.Já a foto principal é dedicada ao lançamento do LLM português, com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro:Amália, a Inteligência Artificial em português, já está disponível em código abertoE ainda se destaca a entrevista a Nancy Gomes:Em La Guaira “já não há nada”, mas os familiares dos desaparecidos não desarmamDescarregue toda a edição no link abaixo: .Veja a primeira página em detalhe: