Leia aqui o DN desta quinta-feira, 19 de fevereiro

Hospitais do Norte alertam ministra para lista de espera em cirurgia cardíaca que põe “doentes em risco”. Esta é a manchete do DN desta quinta-feira, 19 de fevereiro. Hospitais de Santo António, no Porto, Vila Real, Matosinhos e Penafiel vão enviar carta de alerta a Ana Paula Martins. “Há doentes que esperam meses por uma intervenção, outros que ficam com complicações enquanto esperam, e outros que sofrem consequências fatais”, diz ao DN diretor de Serviço de Cardiologia do Santo António, André Luz.Descarregue abaixo a edição eletrónica do jornal:.O destaque fotográfico vai para uma imagem de Havana e para a crise cubana. “Cuba sempre precisou de aliados externos para sobreviver. Hoje não tem mais nenhum” , diz Andrés Malamud“Portugueses estão muito tristes”. Cancelamento de viagens para Cuba redireciona turistas para a República Dominicana e MéxicoCerveja, o produto “estrela” das exportações para Cuba em 2024 Outros temas:Andrés Carrascosa Coso: “Leão XIV vai pôr em prática algumas das intuições geniais do papa Francisco”Parlamento. Saiu a ministra, mas a tempestade vai dominar o debate com Montenegro Acusação. Espião russo ou fantasia? A história do português que deixou um enigma aos investigadoresRelatório. Drogas sintéticas ganham terreno. Açores e Madeira lideram consumo de novas substâncias Mau tempo. Seguros vão pagar mais de 500 milhões por danos das tempestades UEFA abre inquérito após alegado insulto racista a Vini Jr. na LuzMonstra regressa com meia centena de filmes de animação, quase 50 portugueses Estreias. A vida em grande plano