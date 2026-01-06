Leia aqui o DN desta quarta-feira, 7 de janeiro

O estado da educação neste ano letivo faz manchete no DN deste dia.Aulas arrancam sem acordo entre Governo e professores, com protestos no horizonteEstatuto da Carreira Docente FENPROF apresenta esta quarta-feira uma contraproposta ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação. Se a reunião não for ao encontro de algumas exigências, a organização sindical promete avançar, ainda este mês, com “uma grande iniciativa de professores”. Diretores escolares temem 2.º período marcado por greves. Nas eleições presidenciais, destaca-se a reportagem: Cotrim distancia-se de Ventura na Defesa e puxa combatentes para agenda políticaE ainda se sublinha o estudo: Portugal tem a maior percentagem de habitações não utilizadas. OCDE propõe mais impostos sobre casas vazias.Descarregue no link abaixo a edição completa do DN:.Veja em detalhe a primeira página do jornal: